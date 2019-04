US-Truppen in Korea halten in Pyeongtaek Übung mit Raketenabwehrsystem THAAD ab

Photo : YONHAP News

Die US-Streitkräfte in Südkorea haben letzte Woche auf ihrem Stützpunkt in Pyeongtaek eine Übung mit dem Raketenabwehrsystem THAAD abgehalten.Die Übung fand vom 15. bis 20. April statt, daran nahmen Soldaten der 35. Flugabwehr-Artilleriebrigade teil. Geübt wurde, ein Startgerät mit Exerziergeschossen zu bestücken.Die US-Truppen veröffentlichten Fotos von Szenen der Übung in einem sozialen Netzwerk. Diese zeigen, dass mit dem Ring eines Krans das Abschussgerät des THAAD hochgehoben wird und dass dieses mit Exerziergeschossen bestückt ist.Es ist das erste Mal, dass eine Übung mit dem THAAD-System auf dem US-Militärstützpunkt in Pyeongtaek bekannt gemacht wurde.Wie verlautete, habe die Übung dazu gedient, den Vorgang bis zur Vorstufe des Raketenabschusses zu erlernen.Die US-Truppen hatten Ende letzten Jahres Fotos veröffentlicht, die zeigen, dass in Waegwan gelagerte THAAD-Raketen für Übungszwecke zu einer Übung auf die Basis in Seongju transportiert werden.Ein südkoreanischer Militärvertreter sagte, es handele sich um eine regelmäßig stattfindende Übung der US-Truppen. Das betreffende THAAD-Startgerät sei für die Ausbildung und das Training gedacht.Einige Beobachter meinen, dass die US-Truppen in Pyeongtaek, das nahe der Hauptstadt Seoul liege, die Übung abgehalten hätten, weil von der Basis der THAAD-Batterie in Seongju aus die Verteidigung der Hauptstadt kaum möglich sei. Die maximale Reichweite der THAAD-Raketen beträgt 200 Kilometer.