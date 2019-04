Nordkorea verstärkt Druck auf Südkorea für Selbstbestimmung in Korea-Frage

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des ersten Jahrestags der Panmunjom-Erklärung beim Korea-Gipfel hat Nordkorea den Druck auf Südkorea für eine Selbstbestimmung in der Korea-Frage verstärkt.Das an den Süden gerichtete Propaganda-Medium "Uri Minjokkiri" oder auf Deutsch "Unter unserem Volk" schrieb am Freitag, dass die Panmunjom-Erklärung eine Deklaration über die Eintracht und Selbständigkeit des koreanischen Volkes sei. Lediglich durch die getreue Erfüllung der Erklärung könnten die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen und eine helle, friedliche Zukunft der koreanischen Halbinsel gesichert werden.Das Medium bekräftigte weiter, dass sich Südkorea nicht um jemanden anderen kümmern solle, damit keine bedeutungslose Zeit verbracht werde.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Rede am 12. April betont, dass die südkoreanische Regierung Nordkoreas Position teilen und Schritt halten solle. Kim forderte zudem, dass Südkorea seine Vermittlerrolle zwischen den USA und Nordkorea aufgeben und auf der Seite Nordkoreas stehen solle.