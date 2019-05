Busstreiks entweder abgesagt oder verschoben

Photo : YONHAP News

Gewerkschaften von Busfahrern haben angekündigte Streiks entweder abgesagt oder verschoben.Gewerkschaftlich organisierte Busfahrer in elf Regionen hatten ursprünglich vor, am heutigen Mittwoch in den Streik zu treten.Gewerkschaften in Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Gwangju, Changwon, Ulsan und der Provinz Süd-Jeolla sagten geplante Streiks ab, nachdem sie eine Tarifeinigung mit ihren Arbeitgebern erreicht hatten.In Ulsan konnten Gewerkschaften und Unternehmer nach stundenlangen Tarifverhandlungen erst um 8.20 Uhr eine Einigung erzielen. In Busan gelang erst gegen 5 Uhr eine Einigung.In Seoul wurde gegen 2.30 Uhr eine Einigung unterzeichnet. Vereinbart wurden eine Lohnerhöhung von 3,6 Prozent im kommenden Jahr und die schrittweise Anhebung der Altersgrenze auf 63 Jahre.In Gyeonggi, Süd-Chungcheong/Sejong und Cheongju beschlossen die Busfahrer, die Verhandlungen mit den Unternehmern fortzusetzen, ohne in den Streik zu treten.