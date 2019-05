Prinz Andrew besucht Andong

Photo : YONHAP News

Prinz Andrew hat Andong in der Provinz Nord-Gyeongsang besucht.Vor 20 Jahren hatte seine Mutter, die britische Königin Elisabeth II., die Stadt besucht.Zum Gedenken an den Besuch der Queen kam ihr zweiter Sohn am Dienstag im Hahoe Volkskundedorf an. Auf dem Weg dorthin hatten die Straßen säumende Einwohner die Nationalflaggen Südkoreas und Großbritanniens geschwenkt und ihm zugejubelt.Er besichtigte in dem Dorf eine Korea-Tanne, die anlässlich des Besuchs der Königin gepflanzt worden war. Für ihn wurde eine traditionelle Geburtstagstafel gedeckt, so wie es vor 20 Jahren für die Queen getan worden war. Der Prinz gab die Worte seiner Mutter weiter, dass sie sich an den herzlichen Empfang anlässlich ihres 73. Geburtstags im Hahoe Dorf gut erinnere.Im Jahr 1999, dem Besuchsjahr der Königin, verdreifachte sich die Zahl der Besucher in dem zur Joseon-Zeit gegründeten Dorf und übertraf erstmals eine Million.Die Stadt Andong beschloss, eine 32 Kilometer lange Strecke zwischen dem traditionellen Dorf und dem Tempel Bongjeong in „Königlichen Weg“ umzubenennen und zu einem touristischen Anziehungspunkt zu entwickeln.