Trump besucht im Juni Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird Ende Juni Südkorea besuchen, um mit Präsident Moon Jae-in zu einem Gipfeltreffen zusammenzukommen.Der Besuch wird anlässlich des G20-Gipfels erfolgen, der am 28. und 29. Juni im japanischen Osaka stattfinden wird.Das teilte die Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamts, Ko Min-jung, am Donnerstag mit. Beide Seiten hätten vereinbart, durch einen diplomatischen Kanal über einen detaillierten Termin zu diskutieren.Ko sagte, dass beide Staatschefs Wege erörtern würden, um durch eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ein dauerhaftes Friedensregime aufzubauen und das bilaterale Bündnis zu verstärken.Das letzte Spitzentreffen zwischen Moon und Trump fand am 11. April in Washington statt. Der neue Gipfel wird ihr achtes Treffen seit Moons Amtsantritt sein. Moon hatte beim Treffen im April Trump zu einem Besuch in Südkorea eingeladen.Es wird erwartet, dass beide Präsidenten beim geplanten Treffen über Maßnahmen gegen die jüngsten Provokationen Nordkoreas sprechen würden. Auch Diskussionen über Details einer humanitären Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea werden erwartet.