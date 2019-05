Südkorea überwacht für mögliche Evakuierung Situation im Irak

Photo : KBS News

Südkoreas Außenministerium überwacht die Situation im Irak für eine mögliche Evakuierung von Landsleuten.Ein Beamter des Ministeriums teilte am Donnerstag mit, dass Anstrengungen unternommen würden, damit im Falle einer Entscheidung für eine Evakuierung schnell gehandelt werden könne.Die Regierung stimme sich eng mit anderen Ländern und Organisationen ab und spreche auch mit Südkoreanern im Irak.Irak steht seit Jahren auf Südkoreas Liste der Länder, in denen eine Reisewarnung gilt. Dennoch halten sich zurzeit rund 1.500 Südkoreaner mit einer Sondergenehmigung für geschäftliche oder andere Zwecke dort auf.Am Mittwoch hatte die US-Botschaft in Bagdad alle Regierungsbeamten, die sich nicht dringend im Irak aufhalten müssen, zum Verlassen des Landes aufgefordert. Grund sind die zunehmenden militärischen Spannungen zwischen den USA und dem irakischen Nachbarn Iran.