Südkorea gewinnt drei Gold bei Taekwondo-WM

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft 2019 bereits drei Goldmedaillen gewonnen.Bei dem Turnier in Manchester siegten die südkoreanischen Athleten in allen drei Finals am Donnerstag (Ortszeit).Shim Jae-yong siegte in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm bei den Frauen. Sie konnte damit ihren WM-Titel verteidigen.Jang Jun holte Gold in der Gewichtsklasse bis 58 Kilogramm bei den Männern. Lee Da-bin stieg in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm bei den Frauen ganz oben auf das Podest.Lee Dae-hoon, der bisher dreimal WM-Gold geholt hatte, verpasste dagegen den Einzug ins Finale. Er unterlag im Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 68 Kilo Bradly Sinden aus Großbritannien.