Internationales Früherer US-Vizepräsident Biden bezeichnet Kim Jong-un als Tyrann

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un als Diktator und Tyrann bezeichnet.



Der demokratische Präsidentschaftsbewerber äußerte bei seinem ersten großen Wahlkampfauftritt am Samstag (Ortszeit) die rhetorische Frage, ob die US-Amerikaner eine Nation seien, die Diktatoren und Tyrannen wie Russlands Präsident Putin und Kim Jong-un akzeptieren würde. US-Medien wie „The Hill“ zufolge antwortete er, dass die US-Amerikaner dies im Gegensatz zu Präsident Trump keinesfalls tun würden.



Biden gilt nach Umfrageergebnissen und in den Medien als Favorit unter den 23 demokratischen Präsidentschaftsbewerbern.



Biden hatte sich skeptisch zu den Nordkorea-USA-Gipfeltreffen geäußert. Es sei falsch, dass sich Trump mit Kim getroffen habe, hatte er gesagt.



Unterdessen sagte der Senator Bernie Sanders, Bidens engster Rivale, dass er Trump angesichts Nordkoreas Starts von Kurzstrecken-Raketen nicht kritisiere. Er äußerte zudem, dass es richtig sei, mit Nordkorea verhandeln zu wollen.



In der Trump-Regierung wurden in letzter Zeit keine bemerkenswerten Bewegungen in Bezug auf Nordkorea registriert, da sie sich eher auf den Handelsstreit mit China und die Konfrontation mit Iran konzentriert.