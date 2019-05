US-Finanzminister: Trump weiter entschlossen für Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump bleibt laut seinem Finanzminister entschlossen für die kontinuierliche Umsetzung der Sanktionen der Vereinten Nationen und der USA gegen Nordkorea.Die entsprechende Äußerung machte US-Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Ausschuss für Finanzdienste des Repräsentantenhauses am Mittwoch (Ortszeit).Die Sanktionen hätten einen sehr wichtigen Einfluss ausgeübt, um den Vorsitzenden Kim Jong-un an den Verhandlungstisch zu bringen. Washington werde die Umsetzung der Sanktionen fortsetzen, sagte Mnuchin. Damit antwortete er auf die Frage einer Abgeordneten, welche Maßnahmen in Bezug auf die jüngsten Raketenstarts Nordkoreas denkbar wären.In Bezug auf die Kritik an der unzureichenden Umsetzung der Finanzsanktionen gegen Nordkorea äußerte der Minister, dass der für Terrorismus und Finanzinformationen zuständige Staatssekretär auf einer jüngsten Auslandsreise die Angelegenheit mit Finanzinstituten erörtert habe. Das Ministerium konzentriere sich derzeit auf Personen, die an Geldwäsche beteiligt seien.