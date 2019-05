Internationales Studie: Südkorea bei Kinderrechten an 70. Stelle – Nordkorea an 122. Stelle

In einem Ländervergleich zu den Kinderrechten liegt Südkorea an 70. Stelle.



Die niederländische Menschenrechtsgruppe KidRights gab in ihrem am 13. Mai veröffentlichten Jahresbericht die Ergebnisse einer entsprechenden Bewertung bekannt.



Beurteilt wurden 181 Länder in Kategorien wie die Rechte der Kinder auf Existenz, Gesundheit, Bildung sowie Schutz. Spitzenreiter ist Island, gefolgt von Portugal und der Schweiz.



Südkorea landete mit insgesamt 0,762 Punkten auf Platz 70. Das Land konnte beim Recht auf Existenz und beim Recht auf Gesundheit gut abschneiden, rangierte jedoch beim Umfeld bezüglich der Menschenrechte nur auf Platz 133.



Nordkorea kam auf 0,624 Punkte und lag damit an 122. Stelle.