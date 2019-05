Wissenschaft Regierung investiert dieses Jahr 900 Milliarden Won für F&E sauberer Energie

Die Regierung wird dieses Jahr 902,9 Milliarden Won (761 Millionen Dollar) in die öffentliche Forschung und Entwicklung von sauberen Energiequellen investieren.



Die Investitionen erfolgen zur Umsetzung der Erklärung der sogenannten „Mission Innovation“. Dabei handelt es sich um eine im Jahr 2016 gestartete Initiative von 23 Ländern, um ihre Investitionen in die F&E für saubere Energietechnologie im öffentlichen Sektor bis 2021 zu verdoppeln. Zu den Teilnehmern zählen Südkorea, die USA, Großbritannien, Japan und China.



Südkorea plant dieses Jahr entsprechende Investitionen in Höhe von 902,9 Milliarden Won, damit 61,2 Prozent mehr als das Volumen im Jahr 2016. Ziel ist, das Volumen bis 2021 auf 1,12 Billionen Won (943 Millionen Dollar) zu erhöhen.



Vertreter des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie werden beim vierten Ministertreffen der Mission Innovation und beim zehnten Ministertreffen für saubere Energie den Stand einer breiteren Anwendung der sauberen Energie in Südkorea erläutern. Beide Treffen werden am heutigen Dienstag in Vancouver eröffnet.



Beim Ministertreffen für saubere Energie wird eine Wasserstoffinitiative vorgeschlagen, um die kommerzielle Versorgung mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien zu erweitern. Südkorea wird erklären, der Wasserstoffinitiative beizutreten, an der sich 18 Länder beteiligen wollen.