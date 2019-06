Son Heung-min als zweiter Südkoreaner bei einem Champions League-Finale in der Startelf

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat als zweiter Südkoreaner bei einem Champions League-Finale in der Startelf gestanden.Sein Klub Tottenham Hotspur verlor am Samstag in Madrid das Finale gegen den Ligarivalen FC Liverpool mit 0:2.Der 26-jährige Nationalstürmer hatte im Wanda Metropolitano Stadion von Beginn an gespielt. Zuvor hatte Park Ji-Sung 2009 und 2011 für Manchester United zweimal im Finale in der Startelf gestanden.Son schoss in der abgelaufenen Saison 20 Tore und konnte seinen persönlichen Rekord von 21 Treffern aus der Spielzeit 2016-2017 nicht übertreffen.