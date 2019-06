Schnelles Internet soll überall in Südkorea verfügbar werden

Photo : YONHAP News

Ab dem kommenden Jahr soll schnelles Internet überall in Südkorea verfügbar werden.Das Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnik teilte am Montag mit, dass das Breitbandinternet zum kommenden 1. Januar als universale Dienstleistung eingestuft werde.Die Internetanbieter sind damit dazu verpflichtet, schnelles Internet auch in entlegenen Gebieten anzubieten. Ein Anschluss muss überall möglich sein, wo auch ein Festnetzanschluss vorliegt.Seit der Einführung des Internets in Südkorea 1998 ermutigte die südkoreanische Regierung die Anbieter, ein flächendeckendes Breitbandnetz zu schaffen. Dennoch ist in manchen Gebieten noch kein Zugang zum schnellen Internet möglich. Der Grund ist, dass die Kosten für die Bereitstellung des Anschlusses die Einnahmen übertreffen.