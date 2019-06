Präsident Moon fordert baldigen neuen Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gefordert, dass die Staatschefs Nordkoreas und der USA so bald wie möglich wieder zusammenkommen sollten.Die entsprechende Äußerung machte er in der Frage- und Antwortstunde nach seiner Grundsatzrede beim Oslo Forum am Mittwoch in Norwegen. Damit drückte er die Besorgnis aus, dass die Leidenschaft für den Dialog nachlassen könnte, sollte der Stillstand in den Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA lange anhalten.Moon sagte zudem, dass er jederzeit zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bereit sei. Es liege schließlich an der Entscheidung des Vorsitzenden Kim, ob und wann beide sich treffen würden.Er äußerte auch die Hoffnung, dass ein innerkoreanischer Gipfel vor dem Ende Juni geplanten Südkorea-USA-Gipfel zustande kommen wird.Bezüglich Kims jüngsten Schreibens an US-Präsident Donald Trump sagte Moon, dass er vorab gewusst habe, dass der Brief übermittelt werde. Über den Inhalt sei er allgemein informiert worden.In seiner Grundsatzrede erklärte Moon, er wolle Frieden für die Bürger schaffen, einen Frieden, der für das Leben der Bürger einen praktischen Nutzen bringe.