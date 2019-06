Frauen-Fußball-WM: Südkorea verliert gegen Nigeria

Photo : YONHAP News

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 hat Südkorea sein zweites Gruppenspiel verloren.Gegen Nigeria verlor Südkorea am Mittwoch (Ortszeit) im französischen Grenoble mit 0:2.Ein Eigentor von Kim Do-yeon sorgte in der 29. Minute für die 1:0-Führung des nigerianischen Teams. Asisat Oshoala erzielte in der 75. Minute ein weiteres Tor für Nigeria.Nach zwei Niederlagen ist Südkorea Gruppenletzter. Damit besteht nur noch eine theoretische Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.Südkorea trifft am 18. Juni im letzten Gruppenspiel auf Norwegen.