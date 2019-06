Sport Südkoreanische Hockey-Damen gewinnen FIH Series Finals

Die südkoreanische Hockeynationalmannschaft der Damen hat die FIH (International Hockey Federation) Series Finals 2019 gewonnen.



Südkorea siegte im Finale am Sonntag (Ortszeit) in Banbridge mit 3:1 über Irland. Damit qualifizierte sich Südkorea für die Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.



Die Women's FIH Olympic Qualifiers, die letzte Qualifikationsphase für die Olympia 2020, finden im Oktober statt. 14 Länder werden um sieben Startplätze konkurrieren.



Das Damenhockey zählt zu vier Disziplinen, für die Süd- und Nordkorea vereinbart hatten, bei den Olympischen Spielen in Tokio gesamtkoreanische Teams zu bilden. Ursprünglich war geplant, dass bereits bei den FIH Series Finals ein gemeinsames Team starten würde. Angesichts der ausbleibenden Reaktion Nordkoreas bildete Südkorea ein Team ausschließlich aus südkoreanischen Athletinnen.