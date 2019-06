Internationales US-Außenministerium: Trump vertraut bei Denuklearisierung auf Kims Zusage

US-Präsident Donald Trump vertraut nach Angaben des US-Außenministeriums bei der Denuklearisierung auf die Zusage von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.



Präsident Trump und der Außenminister glaubten, dass der Vorsitzende Kim seine Zusage für die Denuklearisierung einhalten werde, und das bleibe die Politik der USA, sagte Ministeriumssprecherin Morgan Ortagus am Montag (Ortszeit) vor der Presse. Die Äußerung erfolgte auf Anfrage des US-Auslandsdienstes Voice of America (VOA). Der Sender bezog sich auf ein Vortragsmaterial aus Nordkorea.



Darin heißt es, dass Nordkoreas Ziel bei den Gipfelgesprächen mit den USA die Anerkennung als Atommacht gewesen war.



Ein weiterer Ministeriumsbeamter äußerte, Präsident Trump setze sich weiterhin für die Ziele ein, die beide Staatschefs beim Gipfel in Singapur festgelegt hätten. Das seien die Umgestaltung der Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea, die Schaffung eines dauerhaften Friedens und die vollständige Denuklearisierung.



VOA hatte zuvor berichtet, ein im November vom Verlag der nordkoreanischen Arbeiterpartei herausgegebenes Vortragsmaterial für die ideologische Erziehung von Soldaten und Einwohnern erhalten zu haben. Darin habe Kim gefordert, nicht zu vergessen, dass die Atomverhandlungen mit den USA den ersten Schritt auf dem Weg zu dem endgültigen Ziel darstellten, Nordkoreas Atomstreitkräfte noch stabiler zu machen und den Status als weltführende Atommacht zu erhöhen.