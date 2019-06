Politik Bratscherin Kim Kyu-ri erringt ersten Platz bei Beethoven-Wettbewerb in Tschechien

Die koreanische Bratscherin Kim Kyu-ri hat beim 57. Internationalen Beethoven-Wettbewerb von Hrádek in Tschechien den ersten Platz erreicht.



Kim setzte sich am Montag (Ortszeit) in dem Wettbewerb mit 41 Violaspielern durch. Die 26-Jährige gewann auch den Publikumspreis.



Kim wird ab dem kommenden Jahr zwei Jahre lang mit dem Janacek Philharmonie Orchester gemeinsam spielen.



Der Beethoven-Wettbewerb von Hrádek findet alle zwei Jahre auf den Gebieten Geige, Piano, Cello und Bratsche statt. Es ist das erste Mal seit dem Sieg von Kim Sa-ra im Jahr 2010, dass ein Koreaner den ersten Platz erreichte.



Kim Kyu-ri studiert derzeit an der Hochschule für Musik in Dresden.