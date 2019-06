Wirtschaft Börse in Seoul kann zulegen

Südkoreas Börse hat am Mittwoch zulegen können.



Der Leitindex Kospi gewann 1,24 Prozent auf 2.124,78 Zähler. Grund war Optimismus der Anleger, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Einigung erzielt werden kann.



US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass er nächste Woche am Rande des G20-Gipfels in Osaka mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammenkommen wolle.



Der Markt habe positiv reagiert, da dadurch die aus dem Handelsstreit resultierende Unsicherheit etwas abgeschwächt worden sei, sagte Yoon Jung-seon von KB Investment & Securities.



Hinzu sei die gestiegene Erwartung gekommen, dass die Geldpolitik gelockert werde, fügte der Experte hinzu.