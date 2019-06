KCNA: Kim erhielt großartigen Brief von Trump

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut einem Medienbericht einen großartigen Brief von US-Präsident Donald Trump erhalten.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Kim habe sich zufrieden geäußert, der Inhalt sei großartig. Er wolle über den Inhalt ernsthaft nachdenken.Kim habe dem Bericht zufolge Trumps politische Urteilsfähigkeit und außerordentlichen Mut anerkannt. Er wolle über den interessanten Inhalt nachsinnen.KCNA nannte nicht, wann und auf welchem Wege Kim das Schreiben erhielt.Zuletzt hatte Trump erklärt, von Kim einen Geburtstagsbrief erhalten zu haben. Er sprach von einem schönen Brief.