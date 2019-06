Pompeo hofft anlässlich Trump-Schreibens auf Neustart im Dialog mit Nordkorea

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine Hoffnung auf einen Neustart im Dialog mit Nordkorea zum Ausdruck gebracht.Grund ist ein Schreiben von US-Präsident Donald Trump an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un.Pompeo bestätigte am Sonntag vor seiner Abreise in den Nahen Osten, dass Trumps Schreiben übermittelt worden sei. Zuvor hatte bereits das Weiße Haus den Vorgang bestätigt.Pompeo äußerte die Hoffnung, dass Trumps Brief eine Grundlage für einen Neustart in den festgefahrenen Atomverhandlungen mit Nordkorea sein werde. Angesichts Nordkoreas positiver Reaktion auf das Schreiben halte er die Wiederaufnahme der Verhandlungen für wahrscheinlich.Allgemein wird davon ausgegangen, dass Kim und Trump durch einen Briefwechsel den Boden für neue Verhandlungen bereiten wollen.