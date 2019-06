Mehr als 90 Prozent der Mitglieder von Post-Gewerkschaft stimmen für Streik

Photo : YONHAP News

Mehr als 90 Prozent der Mitglieder der Post-Gewerkschaft haben für einen Streik gestimmt.Gewerkschaftschef Lee Dong-ho teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit, dass in der Urabstimmung 92,8 Prozent für die Arbeitsniederlegung gestimmt hätten.Zu den wichtigsten Forderungen der Arbeitnehmer zählen die Einführung der Fünf-Tage-Woche und eine Personalaufstockung.Gewerkschaft und Koreanische Post wollen noch bis zur ausgehandelten Frist am Mittwoch verhandeln.Gelingt bis dahin keine Einigung, werden die Postangestellten am 9. Juli in den Streik treten. Es wäre der erste Streik bei der koreanischen Post überhaupt.