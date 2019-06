Innerkoreanisches Seoul will zusätzliche Spende für Nordkorea-Hilfe überprüfen

Das südkoreanische Vereinigungsministerium will überprüfen, für Hilfsprojekte internationaler Organisationen in Nordkorea eine zusätzliche Spende zu leisten.



Das teilte das Ministerium am Dienstag bei einer Berichterstattung vor dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung mit.



Es würden Spenden für Projekte des Kinderhilfswerks UNICEF und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Ernährung und Gesundheit von sozial Schwachen, Müttern und Kindern in Nordkorea erwogen, hieß es.



Die Regierung hatte zuvor beschlossen, für humanitäre Hilfsprojekte des Welternährungsprogramms (WFP) und der UNICEF in Nordkorea acht Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen. Die Spenden wurden am 11. Juni den Organisationen überwiesen.



Nach Angaben des WFP im Mai fehlen in Nordkorea 1,36 Millionen Tonnen Nahrungsmittel.