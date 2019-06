Trump will Kim irgendwann wieder treffen

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er sich irgendwann mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen werde.Gegenüber der Presse deutete er am Dienstag die Möglichkeit an, dass im Zuge des Briefwechsels mit Kim ein dritter Gipfel zur Sprache gebracht worden sein könnte.Auf die Frage, ob ein Treffen in den Briefen erwähnt wurde, antwortete Trump, dies habe es vielleicht gegeben. Irgendwann würden beide dies tun.Trump wiederholte, dass Nordkorea keine Atomtests mehr unternommen habe und dass die US-Geiseln heimgekehrt seien. Die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA hätten sich verglichen mit der Zeit der Obama-Regierung deutlich verändert.Damit signalisierte der US-Präsident die Bereitschaft, wieder Verhandlungen mit Nordkorea aufzunehmen. Beobachter gehen davon aus, dass Verhandlungen auf Arbeitsebene schon anlässlich des Südkorea-Besuchs von Trump am Samstag beginnen könnten.