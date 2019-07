Kultur Scanline VFX eröffnet Studio in Seoul

Scanline VFX, ein auf visuelle Effekte spezialisiertes globales Unternehmen, eröffnet am Mittwoch ein Studio in Seoul.



Das teilte die Stadtverwaltung mit. Scanline VFX war an der Umsetzung von visuellen Effekten in Filmen wie „The Avengers“ und „Teminator: Dark Fate“ beteiligt.



Das Büro befindet sich im DMC Forschungszentrum für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Universitäten in Sangam-dong. Es ist das weltweit sechste Studio des Unternehmens und das erste in Asien.



In dem Studio in Seoul will Scanline VFX neben der Produktion visueller Effekte für Hollywood-Filme auch Programme für die Ausbildung koreanischer Fachkräfte anbieten.