Seoul: Nordkorea verhält sich in Bezug auf Besuch von Kaesong-Unternehmern passiv

Photo : KBS News

Nordkorea steht nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums einem Besuch südkoreanischer Unternehmer im Industriepark Kaesong passiv gegenüber.Das sagte ein Beamter des Ministeriums am Donnerstag Reportern. Die Regierung wolle über das gemeinsame Verbindungsbüro in Kaesong weiterhin das Gespräch suchen, damit der Besuch der Unternehmer zustande kommen könne.Die Regierung hatte am 17. Mai erstmals seit der Einstellung des Betriebs im innerkoreanischen Industriepark Unternehmern erlaubt, für die Überprüfung ihrer dortigen Anlagen nach Nordkorea zu reisen. Jedoch konnte der Besuch noch nicht verwirklicht werden.Der Beamte betonte, es sei jetzt erforderlich, sich auf der Grundlage des Ergebnisses des trilateralen Treffens zwischen beiden Koreas und den USA am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom auf den Dialog zwischen Nordkorea und den USA zu konzentrieren. Man wolle in dieser Richtung in Bezug auf den innerkoreanischen Dialog besonnen umgehen.Er fügte hinzu, die Regierung werde sich um einen Tugendkreislauf der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und der Fortschritte im nordkoreanisch-US-amerikanischen Verhältnis bemühen.