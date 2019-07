Lizenzen für koreanische SF-Novellen erstmals in die USA verkauft

Photo : KBS News

Zum ersten Mal sind die Lizenzen für südkoreanische Science-Fiction-Romane in die USA, eine führende Nation auf dem SF-Gebiet, verkauft worden.Kim Bo-young, eine berühmte SF-Schriftstellerin in Südkorea, unterzeichnete jüngst einen Lizenzvertrag mit HarperCollins Publishers, der größten Verlagsgruppe in den USA.Gemäß dem Vertrag will HarperVoyager, ein Imprint von HaperCollins für Science-Fiction, Kims drei Novellen im ersten Halbjahr 2021 herausgeben. Dazu zählt „Ich warte auf dich“.Kim wurde auch im Ausland bekannt, nachdem die Kurzgeschichte „Evolutionsmythos" im Jahr 2015 in einem berühmten SF-Magazin der USA veröffentlicht worden war. Das Werk „Ich warte auf dich“ wurde 2017 von der britischen Literaturorganisation PEN zu einem von sechs bemerkenswerten asiatischen Literaturwerken gekürt.