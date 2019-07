Hoher US-Diplomat besucht Südkorea und Japan

Photo : YONHAP News

Ein hoher US-Diplomat wird heute zu einem Besuch in Südkorea, Japan und drei weiteren asiatischen Ländern aufbrechen.Das US-Außenministerium teilte am Dienstag in einer Presseerklärung mit, dass der für Ostasien und Pazifik zuständige Abteilungsleiter David Stilwell am kommenden Mittwoch nach Seoul kommen werde.Stilwell übernahm seinen Posten im letzten Monat und will in Südkorea mit Spitzenbeamten des Präsidialamtes und Außenministeriums zusammenkommen. In den Gesprächen soll es um den Ausbau der bilateralen Allianz und die Verstärkung der bilateralen Kooperation in der indo-pazifischen Region gehen.Tokio wird Stilwell diese Woche besuchen. Dort will er mit hohen Beamten über die Koordinierung der Anstrengungen der Allianz in regionalen und globalen Angelegenheiten sprechen.Die Asien-Reise findet zu einer Zeit statt, in der zwischen Seoul und Tokio Spannungen wegen japanischer Handelsrestriktionen herrschen.