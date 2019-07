Einreiseverbot für Sänger und Schauspieler Yoo Seung-joon laut Oberstem Gericht gesetzwidrig

Photo : YONHAP News

Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hat geurteilt, dass das Einreiseverbot für den Sänger und Schauspieler Yoo Seung-joon gesetzwidrig ist.Damit wurde der Fall heute an die Vorinstanz, das Obergericht Seoul, zurückverwiesen.Yoo hatte im September 2015 gegen das südkoreanische Konsulat in Los Angeles geklagt, nachdem ihm die Ausstellung eines F-4-Visums verweigert worden war. Den langfristigen Aufenthaltstitel erhalten Ausländer mit koreanischen Wurzeln.Yoo hatte in Südkorea als Sänger und Schauspieler Karriere gemacht, geriet jedoch 2002 in die Kritik, als er kurz vor der Einziehung zum Wehrdienst die US-Staatsbürgerschaft annahm.In den meisten Fällen bleibt diese Praxis ohne Folgen. Das Justizministerium verweigerte dem prominenten Unterhaltungskünstler jedoch anschließend die Einreise in Südkorea. Dies wurde damit begründet, dass er sich an Aktivitäten beteiligen könnte, die nationalen Interessen und der öffentlichen Sicherheit schaden.