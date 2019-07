Südkorea und Südafrika sprechen bei Ministertreffen über Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat in Johannesburg den südkoreanischen Minister für internationale Beziehungen zu einem Gespräch getroffen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums habe bei dem Treffen am Montag der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Mittelpunkt gestanden.Kang und Naledi Pandor hätten vereinbart, bald einen Ausschuss auf Ministerebene einzusetzen.Kang informierte Pandor über den laufenden Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel und bat um Südafrikas Unterstützung hierfür. Sie wies in diesem Zusammenhang auf Südafrikas freiwillige Denuklearisierung und die gegenwärtige Rolle als nicht-ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates hin.Kang traf am Dienstagabend nach dem Ende einer sechstägigen Afrika-Reise in Südkorea ein. Die Reise hatte sie unter anderem auch nach Äthiopien und Ghana geführt.