Korea Space Forum beginnt anlässlich 50. Jahrestags der Mondlandung

In Seoul ist heute eine Konferenz zur Raumfahrtindustrie eröffnet worden.Anlass ist der 50. Jahrestag der Mondlandung. Das dreitägige Korea Space Forum findet nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie im Conrad Hotel in Seoul statt.Wissenschaftsminister Yoo Young-min sagte in seiner Eröffnungsrede, dass die Regierung die private Raumfahrt für die Vorbereitung auf eine neue Ära der Erkundung des Weltalls unterstützen wolle.Unter dem Motto "Ära des offenen Weltalls, von der Idee zur Wirklichkeit" sind verschiedene Programme geplant. Ziel ist es, zur Koordinierung der Raumfahrtpolitik und -industrie weltweit sowie einem besseren Verständnis der Aktivitäten beizutragen.