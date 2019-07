ADB senkt Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 2,4 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr auf 2,4 Prozent gesenkt.Die Organisation korrigierte in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht ihre Prognose vom April um 0,1 Prozentpunkte.Für das kommende Jahr rechnet die ADB unverändert mit 2,5 Prozent Wachstum in Südkorea.Ihre Prognose für das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in 45 asiatischen Ländern wurde bei 5,7 Prozent für dieses Jahr und 5,6 Prozent für nächstes Jahr belassen. Die Prognose für China blieb ebenfalls unverändert, und zwar bei 6,3 und 6,1 Prozent.Die südkoreanische Notenbank hatte am Donnerstag die Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr um 0,3 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent herabgesetzt.