Oh Sang-uk neuer Weltmeister im Säbelfechten

Photo : YONHAP News

Der Südkoreaner Oh Sang-uk ist neuer Weltmeister im Säbelfechten.Im Finale in Budapest bezwang er am Donnerstag den Ungarn Andras Szatmari mit 15:12.Mit dem Erfolg rückte er außerdem an die Spitze der Weltrangliste vor.Oh gehört der Nationalmannschaft seit 2015 an. Er begann in der Oberschule mit dem Fechten und konnte seine Leistung rasch steigern.2017 gewann er beim Gyor World Cup und den Cancun Säbel-Grand Prix. Auch beim Le Caire Grand Prix und den Asienmeisterschaften in diesem Jahr konnte er siegen.