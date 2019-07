Sport Schwimm-WM: FINA verwarnt Mack Horton wegen Protest gegen Sun Yang

Der Schwimm-Weltverband FINA hat den australischen Schwimmer Mack Horton verwarnt.



Grund ist seine Protesthaltung gegen den chinesischen Athleten Sun Yang bei den Schwimmweltmeisterschaften 2019 im südkoreanischen Gwangju.



FINA teilte mit, bei einer Sitzung am Montag in Gwangju entschieden zu haben, den australischen Schwimmverband und Horton schriftlich zu verwarnen.



Bei der Siegerehrung nach dem Rennen über 400 Meter Freistil am Sonntag blieb Horton, der Zweitplatzierte, aus Protest gegen den Goldmedaillengewinner Sun Yang, hinter dem Podest stehen. Horton weigerte sich zudem, ein Foto mit Sun zu machen. Horton hatte Sun wegen des Dopingverdachts immer wieder kritisiert.



Der Welt-Schwimmverband sagte, der Internationale Sportgerichtshof CAS beschäftige sich mit dem Fall, gegen den sich Hortons Protest vermutlich richte. Es sei deshalb unangemessen, mit zusätzlichen Äußerungen Vorurteile zu schüren.



Sun Yang hatte im vergangenen September Mitarbeiter von International Doping Tests & Management (IDTM) an ihrer Arbeit gehindert, die für die Probenentnahme für einen Dopingtest seine Wohnung aufgesucht hatten. Die FINA hatte jedoch nur eine Verwarnung ausgesprochen, daraufhin hatte die Welt-Anti-Doping-Agengur WADA den Verband vor dem CAS verklagt.