Sport Schwimm-WM: Katinka Hosszu viertes Mal in Folge Weltmeisterin über 200 Meter Lagen

Die Ungarin Katinka Hosszu hat als erste Frau bei vier Schwimmweltmeisterschaften in Folge siegen können.



Bei der WM im südkoreanischen Gwangju gewann Hosszu am Montag die Goldmedaille über 200 Meter Lagen mit einer Zeit von 2:07,53 Minuten. Es war ihr vierter WM-Sieg in dieser Disziplin.



Adam Peaty aus Großbritannien wurde das dritte Mal in Folge Weltmeister über 100 Meter Brust.



Caeleb Dressel aus den USA siegte im Finale über 50 Meter Schmetterling mit einem Turnierrekord von 22,35 Sekunden. Dressel ist damit der erste Doppel-Weltmeister in Gwangju. Er hatte tags zuvor mit der 4x100m Freistil-Staffel seine erste Goldmedaille bei der diesmaligen WM gewonnen.