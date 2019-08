Bilaterales Außenministertreffen zwischen Südkorea und Japan findet am Mittwoch statt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-hwa kommt am Mittwoch mit ihrem japanischen Amtskollegen Taro Kono zu einem bilateralen Treffen zusammen.Wie aus informierten Kreisen verlautete, werde das bilaterale Gespräch im Anschluss an das trilaterale Außenministertreffen zwischen Südkorea, Japan und China in Peking stattfinden.Beobachter gehen davon aus, dass Maßnahmen zur Lösung des aktuellen Konflikts zwischen beiden Ländern besprochen würden. Denn die Frist zur Verlängerung des Abkommens zum Austausch von militärischen Informationen zwischen Japan und Südkorea laufe am kommenden Samstag aus.