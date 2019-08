Tennisprofi Lee Duck-hee in zweiter Runde von ATP-Turnier ausgeschieden

Photo : YONHAP News

Der hörbehinderte Tennisprofi Lee Duck-hee ist nach seinem ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers in der zweiten Runde ausgeschieden.Bei den Winston-Salem Open im US-Bundesstaat North Carolina verlor der 21-jährige Koreaner sein Match gegen den Polen Hubert Hurkacz am Dienstag (Ortszeit) mit 6:4, 0:6 und 3:6.Damit verpasste Lee den Einzug ins Achtelfinale. Lee rangiert auf Platz 212 in der Weltrangliste, Hurkacz auf Platz 41.Lee hatte in der ersten Runde am Montag (Ortszeit) den Schweizer Henri Laaksonen mit 7:6, 6:1 geschlagen und damit als erster Gehörloser ein Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers gewonnen.