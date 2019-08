Nordkorea will Außenminister Ri zu UN-Generalversammlung entsenden

Photo : YONHAP News

Nordkorea soll die Vereinten Nationen über die geplante Teilnahme seines Außenministers an der UN-Vollversammlung im September benachrichtigt haben.Nordkorea habe angekündigt, dass Minister Ri während der Vollversammlung ab dem 17. September eine Grundsatzrede halten werde, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Seoul.Nordkorea wurde bei der UN-Vollversammlung fast jedes Jahr vom Außenminister vertreten.Diplomatische Beobachter rechnen mit der Möglichkeit, dass Nordkorea und die USA am Rande der UN-Generalversammlung ein hochrangiges Treffen zwischen Ri und US-Außenminister Mike Pompeo führen könnten.Nordkorea hatte allerdings Anfang August die geplante Teilnahme des Außenministers am ASEAN-Regionalforum (ARF) in Bangkok kurzfristig abgesagt. Daran hatte Pompeo teilgenommen.