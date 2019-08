Dinosaurier-Fußabdrücke in Jinju werden vor Ort aufbewahrt

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von auf einer Baustelle in Jinju entdeckten Dinosaurier-Fußabdrücken wird vor Ort aufbewahrt.Die Behörde für Kulturerbe teilte mit, dass bei einer Sitzung am Donnerstag beschlossen worden sei, die Funde nicht zu verlegen.Bei der Sitzung hieß es, dass die Fußabdrücke einen großen wissenschaftlichen Wert besäßen, da sie Spuren eines Habitats von Flugsauriern zur Kreidezeit besonders gut zeigen würden. Fußspuren von fleischfressenden Dinosauriern, die schnell laufen konnten, seien zudem nur selten zu finden.Auf der Baustelle für einen Industriepark in Jinju in der Provinz Süd-Gyeongsang wurden zu Jahresanfang 7.700 Fußspuren von verschiedenen Dinosauriern aus der Kreidezeit entdeckt. Das übertrifft zahlenmäßig die bisher weltgrößte Stätte von Dinosaurier-Fußspuren in Bolivien um mehr als 2.000.