Koreanische Forscher entwickeln Impfstoff gegen Zeckenkrankenheit SFTS

Koreanische Forscher haben einen Impfstoff gegen die tödliche Zeckenkrankheit SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome) entwickelt.Das gelang zwei Forscherteams jeweils um Professor Park Su-hyung vom Koreanischen Fortschrittsinstitut für Wissenschaft und Technologie (KAIST) und Professor Choi Young-ki von der Chungbuk Nationaluniversität mittels der Technologie der Impfung mit DNA. Sie spritzten das Virusgen in den Körper ein und veranlassten dadurch die Immunreaktion.Bei Experimenten mit Frettchen konnte der Impfstoff die Ansteckung vollständig hemmen. Es wurden keine SFTS-Symptome wie Thrombozytopenie oder hohes Fieber beobachtet. Frettchen zeigen im Falle der Infektion mit dem SFTS-Virus dieselben Symptome wie Menschen.Die Forscher gehen davon aus, dass der Impfstoff nach klinischen Tests binnen drei bis vier Jahren auf den Markt gebracht werden könnte.Die Forschungsergebnisse wurden in der Online-Ausgabe des Wissenschaftsjournals „Nature Communications“ veröffentlicht.