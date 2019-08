Kultur Südkorea, China und Japan bestimmen drei ostastiatische Kulturstädte

Drei Städte in Südkorea, China und Japan, Suncheon, Yangzhou und Kitakyushu, sind als Ostasiens Kulturstädte im kommenden Jahr ausgewählt worden.



Dies verkündeten der südkoreanische Kulturminister Park Yang-woo und seine Amtskollegen aus China und Japan, Luo Shugang und Masahiko Shibayama, feierlich am Freitag im südkoreanischen Incheon. Demnach werden in den drei Städten Veranstaltungen für den Austausch unter Jugendlichen und gemeinsame Veranstaltungen stattfinden.



Die Kulturminister unterzeichneten auch eine gemeinsame Erklärung für den kulturellen Austausch.



Darin vereinbarten die drei Länder, ihr gegenseitiges Verständnis durch den Kulturaustausch zu fördern, die Kooperation in der Kulturindustrie zu verstärken und dadurch zur Belebung der Wirtschaft beizutragen.