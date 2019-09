Staus bei Heimfahrt zum Erntedankfest Chuseok

Photo : YONHAP News

Mit den traditionellen Heimatbesuchen zum Erntedankfest Chuseok kommt es bereits seit dem frühen Donnerstagmorgen zu Staus auf den Autobahnen.Laut dem Autobahnbetreiber Korea Expressway Corporation können Autos auf der Gyeongbu Autobahn von Seoul nach Busan mit Stand von 8 Uhr auf über 80 Kilometer langen Abschnitten nicht mit einer gewöhnlichen Geschwindigkeit fahren. An mehreren Stellen ist nur ein Tempo von unter 40 Stundenkilometern möglich.Korea Express rechnet damit, dass allein am Donnerstag 5,17 Millionen Autos unterwegs sein werden.Die Fahrt von Seoul nach Busan wird voraussichtlich acht Stunden dauern, damit etwa doppelt so lange wie gewöhnlich. Die Fahrt von Seoul nach Daegu wird sieben Stunden und die nach Gwangju sechs Stunden 50 Minuten dauern.