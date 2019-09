Seoul: Innerkoreanische Kontakte auf ziviler Ebene werden fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Innerkoreanische Kontakte auf ziviler Ebene werden fortgesetzt, obwohl Austausch und Kooperation auf Regierungsebene zurzeit ruhen.Das teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium am Montag vor dem parlamentarischen Außen- und Vereinigungsausschuss mit.Der Koreanische Fußballverband führe Diskussionen mit der nordkoreanischen Seite wegen des Qualifikationsspiels zwischen beiden Koreas für die Fußball-WM im Oktober in Pjöngjang. Der Gewichtheber-Verband diskutiere mit Nordkoreanern wegen der Junioren-Asienmeisterschaft im Oktober in Pjöngjang, hieß es.Bei internationalen Veranstaltungen in dritten Ländern, beispielsweise die Weltkonferenz der Religionen für den Frieden im August in Deutschland, komme es zu Kontakten zwischen Süd- und Nordkorea. Im laufenden Jahr seien bis 9. September 458 Meldungen von Kontakten mit nordkoreanischen Einwohnern eingegangen, fügte das Ressort hinzu.In Bezug auf die geplante Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea über das Welternährungsprogramm (WFP) hieß es, dass das Vorbereitungsverfahren vorübergehend eingestellt worden sei, weil die offizielle Position Nordkoreas nicht habe bestätigt werden können. Die Hilfsprojekte des WFT und der UNICEF für Schwangere und Säuglinge sowie Kleinkinder in Nordkorea, für die Südkorea acht Millionen Dollar bereitstellte, würden in stabiler Weise durchgeführt.