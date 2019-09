Gesperrte Insel Jeodo erstmals seit 47 Jahren für Öffentlichkeit zugänglich

Photo : YONHAP News

Eine bisher für die Öffentlichkeit gesperrte Insel vor der Südküste Koreas ist am heutigen Dienstag freigegeben worden.Die Insel Jeodo in Geoje in der Provinz Süd-Gyeongsang wurde während der japanischen Kolonialherrschaft als Militärstützpunkt genutzt und später zu einem Ferienort des Präsidenten bestimmt. Daher war den Bürgern der Zutritt verboten.Erstmals seit der Bestimmung zum Ferienort des Präsidenten im Jahr 1972 ist die Insel ab heute probeweise für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Freigabe von Jeodo zählte zu den Wahlversprechen von Präsident Moon Jae-in. Er bekräftigte diese Zusage im Juli bei einem Besuch auf der Insel.Gemäß der Entscheidung werden an fünf Tagen in der Woche zweimal am Tag Fähren zwischen der Insel und einem Hafen in Geoje verkehren. Bis zu 600 Besucher am Tag werden zugelassen.