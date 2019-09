UN-Mitglieder äußern Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Im UN-Menschenrechtsrat sind Menschenrechtsverletzungen durch das nordkoreanische Regime angeprangert worden.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia am Donnerstag.Bei der 42. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats sagte Australiens Vertreter am Dienstag (Ortszeit) in Genf, sein Land verurteile die weit verbreiteten und systematischen Menschenrechtsverletzungen durch Nordkorea. Australien fordere Nordkorea auf, seine Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen einzustellen und für bessere Lebensumstände seiner Einwohner zu sorgen.Die Vertreter europäischer Länder, darunter Tschechien, Großbritannien und Dänemark, äußerten sich über die Menschenrechtssituation in Nordkorea ebenfalls besorgt. Sie verlangten gemeinsame Bemühungen der nordkoreanischen Regierung und der Weltgemeinschaft um eine Verbesserung.