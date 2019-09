Regierung will Verwaltungsstrafe für illegale Fischerei einführen

Photo : KBS News

Südkorea arbeitet an Maßnahmen, da die US-Regierung das Land zu einem vorläufigen Land mit illegaler Fischerei (IUU) bestimmte.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei überprüft, die von der zuständigen US-Behörde wegen der IUU genannten Schiffe im kommenden Jahr von der Fischerei in antarktischen Gewässern auszuschließen. Zudem wird eine Änderung des Gesetzes zur Entwicklung der Hochseefischerei und relevanter Industrien angestrebt, die neben der strafrechtlichen Bestrafung auch eine Verwaltungsstrafe in Form von Geldzahlung für die illegale Fischerei vorsieht.Das Ministerium teilte mit, dass ein entsprechender Änderungsentwurf im April vorgelegt worden sei. Die Gesetzesvorlage sei inzwischen im zuständigen parlamentarischen Ausschuss eingebracht worden.Nach weiteren Angaben vereinbarten das Ministerium und die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA, im Falle der parlamentarischen Billigung des Gesetzes die Einstufung als vorläufiges Land mit IUU ausnahmsweise frühzeitig aufzuheben, bevor die US-Behörde im 2021 den nächsten Bericht über die Angelegenheit vorlegt.