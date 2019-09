Gangwon will Olympische Jugend-Winterspiele 2024 austragen

Photo : YONHAP News

Die Provinz Gangwon will sich um die Austragung der Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 bemühen.Den Plan gab Gouverneur Choi Moon-soon am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt. Die Provinz werde sich bei der Ausschreibung des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees für die Auswahl einer Kandidatenstadt bewerben.Bewerberstädte sind Gangneung und PyeongChang, wo die Olympischen Winterspiele 2018 stattfanden.Man wolle die rührenden Momente der Olympischen und Paralympischen Winterspiele in PyeongChang wiederholen, die sich als Friedensolympiade in die Herzen der Menschen weltweit eingeprägt hätten, hieß es.Die Olympischen Jugend-Winterspiele finden unter der Aufsicht des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) alle vier Jahre statt, daran nehmen Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren teil.Das IOC gewährt gemäß der im Juni geänderten Charta einer Stadt Pluspunkte, die vorhandene Anlagen benutzt. Daher rechnet sich die Provinz Gangwon große Siegchancen aus.Die Olympischen Jugendspiele 2024 werden im Januar und Februar rund 14 Tage lang stattfinden. Die Entscheidung über den Austragungsort wird bei der IOC-Vollversammlung im nächsten Juli gefällt.