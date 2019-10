SK Telecom liefert 5G-Netzwerktechnologie an japanisches Unternehmen Rakuten

Photo : YONHAP News

SK Telecom wird seine Netzwerktechnologie für den 5G-Mobilfunk an das japanische Unternehmen Rakuten liefern.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Mobilfunkanbieter einen Liefervertrag über 5G-Technologie mit einem ausländischen Mobilfunkunternehmen unterzeichnete.Unter dem Exportvertrag wird SK Telecom Rakuten 5G-Netzwerkdesigns, Lösungen für die Optimierung der Kommunikationsqualität des 5G-Mobilfunks, 5G-Antennen und Technologien für die Hochfrequenzübertragung zur Verfügung stellen.Der Vertragswert wurde nicht bekannt gegeben. Wie verlautete, wolle Rakuten etwa 2,1 Billionen Won (1,78 Milliarden Dollar) in den Aufbau der 5G-Infrastruktur investieren.Rakuten, Japans größtes Internethandelsunternehmen, erhielt letztes Jahr die Lizenz, um der vierte Mobilfunkanbieter des Landes zu werden. Der Konzern will bald durch eine Tochterfirma LTE-Dienste starten und im Juni nächsten Jahres 5G-Dienste einführen.