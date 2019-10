Nordkorea warnt vor UNO vor Abhaltung von Sicherheitsratssitzung zu Raketenstarts

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die UNO vor der Abhaltung von Sicherheitsratssitzungen zu seinen Raketenstarts gewarnt.Nordkorea werde nicht untätig bleiben, wenn die USA und die Europäische Union Nordkoreas jüngsten Raketentest im Weltsicherheitsrat thematisieren würden. Sein Land habe den Test als Selbstverteidigungsmaßnahme durchgeführt.Das sagte Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen Kim Song am Montag in New York vor Reportern. Der Weltsicherheitsrat will sich auf Antrag Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands hinter verschlossenen Türen mit Nordkoreas Raketenstart in der Vorwoche befassen.Sollte die Angelegenheit in dem Gremium thematisiert werden, würde dies Nordkorea weiter dazu ermutigen, seine Souveränität zu verteidigen.