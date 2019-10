Seoul und Washington setzen nächste Woche Verhandlungen über Verteidigungskosten fort

Photo : YONHAP News

Die zweite Runde der Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA über die Aufteilung der Verteidigungskosten findet voraussichtlich nächste Woche in den USA statt.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Dienstag mit, dass beide Seiten nun ihre Meiungen darüber abstimmen, die zweite Sitzung für die Festlegung der Höhe des südkoreanischen Beitrags noch im Oktober abzuhalten.Wie verlautete, werde diskutiert, dass die zweite Verhandlungsrunde nächste Woche auf Haiwaii stattfinde. Südkoreas neuer Chefunterhändler Chung Eun-bo wird sich dabei erstmals an den Verhandlungstisch setzen.Bei der ersten Verhandlungsrunde im September in Seoul konnten beide Seiten ihre Differenzen über die Höhe des südkoreanischen Anteils an den Stationierungskosten der US-Truppen in Korea nicht abbauen. Wie verlautete, hätten die USA eine drastische Anhebung verlangt, während Südkorea eine angemessene und faire Aufteilung forderte.Das jetzt gültige zehnte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten läuft zu Ende dieses Jahres aus.